Calciomercato Roma, per Rugani la Juventus vuole 5 milioni per il prestito più 20 per il riscatto

ROMA – Daniele Rugani non rientra nei piani di Maurizio Sarri e della Juventus. Questo ormai è un dato certo. Ora bisogna vedere se la Juventus riuscirà a piazzare il difensore. Difensore su cui da settimane c’è l’interesse della Roma. Roma che però non sembra intenzionata ad accettare, almeno per ora, le richieste della Juventus. Richieste che negli ultimi giorni sono scese a 5 milioni per il prestito più 20 milioni per il riscatto.

Alla Roma però, come racconta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. sarebbero stati proposti altri calciatori per il ruolo, che però non convincono fino in fondo il ds Petrachi. Per conoscere il futuro di Rugani non si dovrà aspettare oltre l’inizio della prossima settimana, dovesse andare in porto o meno l’affare con i giallorossi.

Ma su Rugani, come spiega Tuttosport, non c’è solo la Roma:

“Certo, a Villar il ragazzo è sembrato un po’ più risentito, ma non ci sono spiegazioni particolari a quello che tutti considerano il traguardo necessario nonché inevitabile: la cessione di Rugani. E siccome più passano i giorni e più si avvicina la scadenza del mercato, ci sta che il trasferimento possa essere imminente. Lo vuole innanzitutto il club bianconero, che di comune accordo con il difensore sceglierà la destinazione perfetta. Tre città in corsa, tre società di spessore, tre realtà in cui oggettivamente il centrale potrebbe trovare l’oasi ideale per una pronta rinascita: Roma (sponda giallorossa), Montecarlo (Monaco) e Barcellona”.