ROMA – La Roma di Monchi è tra le squadre italiane più attive sul calciomercato. La Roma cerca calciatori di qualità in fase offensiva e nel mirino ci sono Kluivert, Talisca e Brahimi.

Calciomercato Roma, Kluivert si avvicina ai giallorossi

Justin Kluivert si avvicina alla Roma. Come spiega Il Corriere dello Sport, Kluivert junior, 10 gol nel campionato olandese appena concluso, era stato praticamente venduto al Tottenham, che aveva raggiunto un’intesa con l’Ajax: «Ma a me non avevano detto niente, non lo posso accettare. Ora mi chiedono di rinnovare il contratto ma non intendo farlo: loro mi fanno firmare solo per guadagnare di più, non perché vogliano che rimanga».

Ed è proprio il contratto in scadenza nel 2019 a stuzzicare in profondità Monchi. Un ragazzino del ‘99 che in prospettiva conta « di diventare il più forte del mondo» potrebbe essere un’occasione imperdibile. Rimane da capire quanto lo valuti l’Ajax, a cui la Roma non ha ancora formulato una proposta ufficiale.

La cifra congrua potrebbe essere 20 milioni. Per Kluivert invece è pronto un contratto di 5 anni a salire, partendo da una base di circa 1,5 milioni netti a stagione.

Calciomercato Roma, Talisca e Brahimi

La Roma cerca un calciatore dotato di una grande tecnica, abile nel saltare l’uomo, che possa servire numerosi assist a Edin Dzeko.

Rispondono a questo identikit, sia Talisca che Brahimi. I due calciatori hanno molto in comune, compreso il prezzo del loro cartellino che si aggira sui trenta milioni di euro.

Monchi sonderà entrambe le piste e, dopo una riunione con il resto dello staff, deciderà su quale dei due gettarsi a capofitto.