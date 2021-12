Calciomercato Roma: Maitland-Niles e Kamara a gennaio. L’ultima partita in Premier League a fine novembre contro il Liverpool: l’inglese Ainsley Maitland-Niles, finito un po’ ai margini del progetto Arsenal, è pronto per indossare la maglia della Roma.

Polivalente, può giocare da esterno, da quinto di difesa ma anche a centrocampo. Darebbe un po’ di respiro a Karsdorp a destra, in un ruolo decisamente scoperto (l’americano Reynolds non ha convinto Mourinho, ed è tra i partenti di gennaio, forse al Bruges).

L’altro rinforzo, un centrocampista più congeniale a schemi ed aspettative di Mourinho, è il promettente mediano Boubacar Kamara del Marsiglia (con cui i rapporti della Roma sono proficui). Ma c’è da sfrondare, da tagliare prima di tutto, perché acquisti di lusso non sono previsti. Villar ha estimatori in Spagna, e potrebbe fornire un gruzzoletto (dalle partenze di Santon e Fazio invece solo il risparmio sull’ingaggio).

Dunque Maitland- Niles: è forte, può giocare in più posizioni, ma al momento è finito in quarantena, perché positivo al Covid. Subito il prestito, sarebbe completamente riscattabile – per 10 milioni – a giugno. Sembra fatta. occuperebbe anche l’ultimo posto disponibile da exracomunitario.