ROMA – Sfumato il brasiliano Malcom, la Roma torna alla carica per il 21enne basco Mikel Oyarzabal Ugarte. L’attaccante esterno della Real Sociedad è da tempo molto stimato dal ds dei giallorossi Monchi.

Il ragazzo, che vanta anche una presenza nella nazionale maggiore spagnola, era stato chiesto da Monchi ai dirigenti della Real Sociedad. Dirigenti che però non hanno intenzione di venderlo ameno che un club non paghi la clausola di rescissione del contratto del giocatore, che è di 50 milioni di euro. Così Monchi era andato su Malcom, ma ora, secondo quanto scrivono il giornale sportivo "As" e alcuni quotidiani locali baschi, sarebbe tornato alla carica per Oyarzabal, offrendo i 40 milioni di euro che, complessivamente, sarebbero stati spesi per Malcom.

La Real per ora ha preso tempo, e nel frattempo c’è da convincere il ragazzo che, come molti baschi, è attaccato alle proprie origini e quindi per ora non vorrebbe spostarsi, ancor di più ora che ha ereditato la maglia numero 10 di Xabi Prieto, per tanti anni autentica bandiera della Real Sociedad, nel cui vivaio Oyarzabal è cresciuto. Se non cederà alle offerte di Monchi, la sua attuale società gli rinnoverà presto il contratto, scrive ‘As’, alzando la clausola rescissoria.