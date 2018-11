ROMA – Kostas Manolas è entrato nel mirino di mercato della Juventus e del Bayern Monaco dopo le ottime prestazioni offerte a livello internazionale con la Roma in Champions League e con la Nazionale Greca in Nations League. Kostas Manolas è legato alla Roma da un contratto che scade a giugno del 2022 con un ingaggio da 2,7 milioni di euro netti a stagione e con una clausola di rescissione da 36 milioni di euro.

Monchi sta cercando di convincerlo a restare nella Capitale sia attraverso il progetto tecnico, sia attraverso la negoziazione di un nuovo contratto che prevederebbe la cancellazione della clausola rescissoria.

Per accettare questo tipo di offerta, Manolas vorrebbe un aumento dello stipendio annuale, un ulteriore prolungamento del contratto e delle garanzie tecniche sulla Roma del futuro. Kostas Manolas si trova bene nella Capitale e non vorrebbe lasciarla ma allo stesso tempo vorrebbe giocare in una squadra che posso competere per vincere trofei in Italia e in Europa.

Il greco vorrebbe meno cambiamenti da stagione a stagione perché mantenere un blocco è fondamentale per creare una intesa di squadra e per competere con squadroni come Juventus e Napoli in Italia e Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco in Europa. La trattativa è aperta e Monchi farà di tutto per tenerlo perché non è nei suoi piani la cessione del greco che è considerato un pilastro della squadra.

