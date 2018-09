ROMA – Sono passate due settimane dall’addio alla Juventus ma Claudio Marchisio non ha ancora trovato una nuova squadra. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il 32enne centrocampista sta vagliando tutte le offerte con attenzione per scegliere la soluzione migliore per il suo futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni la Roma avrebbe fatto un sondaggio, contattando il padre del giocatore, per sondare la disponibilità del centrocampista. Marchisio però, dopo i 25 anni trascorsi in bianconero, preferirebbe andare all’estero ma non disdegnerebbe anche la possibilità di restare in Italia, per giocarsi il riscatto.

Una delle soluzioni papabili è il Portogallo: come spiega Tuttosport, una delle ultime proposte è quella pervenuta dal Porto che è alla ricerca di un uomo di ordine e esperienza a metà campo per affrontare al meglio la prossima Champions League (dove è inquadrato nel girone con Lokomotiv Mosca, Schalke 04 e Galatasaray).

Ma oltre ai ‘Dragoes’ attenzione anche allo Sporting. Tutto dipende da Ranieri: il tecnico romano sta aspettando le elezioni presidenziali dell’8 settembre per sapere se guiderà o meno i biancoverdi. Se dovesse sedersi sulla loro panchina farà senz’altro un tentativo per riabbracciare il ‘Principino’, allenato dal 2007 al 2009.