MANCHESTER (INGHILTERRA) – Marouane Fellaini-Bakkaoui si allontana dalla Roma.

Fellaini verso la Turchia

Il calciatore del Manchester United era stato avvistato nella Capitale qualche mese fa, in compagnia dell’amico Nainggolan, e secondo alcuni operatori di mercato, sembrava scontato il suo approdo in giallorosso. E invece no.

Tre club turchi, Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe, lo stanno coprendo d’oro e molto probabilmente Fellaini si trasferirà in una di queste tre società. La proposta della Roma, è nettamente inferiore rispetto quelle di Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe.