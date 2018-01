CALCIOMERCATO ROMA – La Roma continua a trattare la cessione di Bruno Peres al Benfica. In caso si concretizzasse il trasferimento di Bruno Peres in Portogallo, allora la Roma allora potrebbe puntare su Matteo Darmian del Manchester United. Il terzino, però, piace anche al Napoli. Al contempo gli azzurri puntano anche Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid, ma la pista resta complicata per l’immediato.

Lo stesso Manchester United sta continuando a pressare la Juventus per acquistare il terzino brasiliano Alex Sandro. Terzino per il quale la dirigenza ha rifiutato in estate 70 milioni di euro dal Chelsea. In caso di partenza del brasiliano, a Torino potrebbero buttarsi sul giallorosso Emerson Palmieri, in pole position. Per Emerson la Roma chiede almeno 20 milioni di euro.