ROMA – Se c’è una cosa che ha dimostrato la partita di San Siro è che la Roma ha bisogna con urgenza di un terzino che possa giocare, possibilmente, su entrambe le corsie laterali.

Il nome più caldo in questo senso è quello di Matteo Darmian. La Roma sta intensificando i contatti con il Manchester United per portare il Nazionale Italiano nella Capitale.

La trattativa non è semplice perché c’è da battere la concorrenza del Valencia, che vuole essere sempre più italiano dopo aver acquistato Simone Zaza, e la Roma per disporre di liquidità da investire sul mercato deve cedere in fretta almeno uno tra Emerson Palmieri e Bruno Peres.