ROMA – In queste calde ore di calciomercato, va riportato un simpatico botta e risposta tra la Roma e il Barcellona su Twitter. La Roma ha condiviso un link che parlava di calciomercato rispondendo di sognare Messi perché, secondo il club giallorosso, è il “goat” (che sta per il più grande di tutti i tempi. In inglese greatest off all time) del calcio Mondiale. Il Barcellona ha risposto divertito: “Lo sappiamo, lo sappiamo…” e ha aggiunto un applauso per i complimenti della Roma a Messi. Tutto questo alla faccia del “nemico” comune Cristiano Ronaldo.

Alcuni post sul team “Messi goat” da Instagram