FIRENZE – Quando parla Pantaleo Corvino regala sempre la notizia ai giornalisti e anche questa volta non è stato da meno. L’uomo mercato della Fiorentina ha fatto intendere che Badelj, che ancora non ha rinnovato il contratto con la viola, molto probabilmente si trasferirà a parametro zero alla Roma a partire dalla prossima estate. Ecco le dichiarazioni di Pantaleo Corvino alla Gazzetta dello Sport.

“Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza”.