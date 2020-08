Calciomercato Roma, giallorossi più vicini a Milik dopo il sì di Dzeko alla Juventus.

Passi in avanti nella trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Arek Milik dal Napoli alla Roma. La trattativa si sarebbe sbloccata dopo l’accordo tra Dzeko e la Juventus.

Con la cessione di Dzeko in bianconero, la Roma incasserebbe 12 milioni di euro ma soprattutto si libererebbe dell’ingaggio più pesante della sua rosa visto che il bosniaco guadagna 7 milioni a stagione.

Per convincere il Napoli, la Roma sarebbe pronta ad offrire i 12 milioni incassati dalla Juventus più i cartellini di Under e Riccardi. In altri termini i giallorossi starebbero per presentare ai campani una offerta da poco più di 40 milioni di euro.

Allo stesso tempo, il Napoli ha bisogno di sfoltire l’attacco dopo le conferme di Mertens, Insigne e Lozano ma soprattutto dopo l’acquisto di Osimhen per 70 milioni di euro (la cifra può arrivare anche a 80 con i bonus).

La Roma sarebbe vicina ad una intesa sia con il Napoli che con il calciatore. Il calciatore polacco avrebbe chiesto uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione mentre la Roma vorrebbe ingaggiarlo per 4, massimo 4.5, milioni di euro all’anno. Visto che la distanza non sarebbe incolmabile, la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni (fonte Tutto Napoli).