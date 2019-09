ROMA – Calciomercato Roma: Henrikh Mkhitaryan è a un passo. Il centrocampista armeno dell’Arsenal è atteso a ore nella capitale e sarebbe il colpo finale del calciomercato della squadra giallorossa. A dare la notizia è stato Gianluca Di Marzio su Sky al termine del derby contro la Lazio.

Mkhitaryan è all’Arsenal da qualche anno, dove ha sostanzialmente sostituito Ozil come trequartista nelle ultime stagioni. L’anno scorso è stato al centro di un caso calcistico geopolitco: non è stato convocato per la finale di Europa League che si è giocata a Baku, capitale dell’Azerbaigian (Paese in pessimi rapporti proprio con l’Armenia).

Calciomercato Roma: arriva anche Kalinic.

Anche Nikola Kalinic sarà a breve giallorosso: l’attaccante croato, attualmente in forza all’Atletico Madrid, ha già giocato in passato in serie A, con le maglie della Fiorentina (bene) e del Milan (meno bene). Nell’ottica dei dirigenti romanisti, Kalinic sarà la riserva di Dzeko.

Roma: Schick verso il Lipsia.

Il suo arrivo porterà all’inevitabile trasferimento di Schick ai tedeschi del Lipsia. Per l’attaccante ceco si può parlare tranquillamente di fallimento a Roma dopo due stagioni da eterna promessa, mai mantenuta. Tra l’altro Schick era stato preso dalla Roma due estati fa, diventando l’acquisto più costoso della storia della Roma. (Fonte Sky).