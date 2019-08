ROMA – Siamo entrati nella fase finale del calciomercato e gli allenatori ne parlano inevitabilmente anche nelle conferenze stampa prima delle partite. Paulo Fonseca era stato chiaro in passato e lo è stato anche oggi prima di Roma-Genoa, i giallorossi hanno bisogno di un difensore centrale.

Il tecnico portoghese ha descritto perfettamente le caratteristiche del difensore centrale dei suoi sogni: “Sono stato chiaro con il direttore Petrachi. Lui sa perfettamente quello che voglio e quello di cui abbiamo bisogno. Comprare tanto per comprare non serve a niente. Noi abbiamo bisogno di un difensore centrale pronto, esperto e che abbia già giocato a livello internazionale. Abbiamo bisogno di un profilo del genere per completare la rosa, se non riusciamo ad arrivarci è meglio non prendere niente perché come ho appena detto non serve a nulla comprare tanto per comprare”.

Fonseca ha fatto il punto anche sui difensori a sua disposizione: “Domani giocheranno Fazio e Juan Jesus che sono i difensori che mi hanno dato maggiori garanzie in coppia durante questo precampionato. Mi chiedete di Mancini e vi rispondo che è un giovane di grande talento altrimenti non lo avremmo acquistato ma non è ancora pronto per fare il titolare. Deve entrare maggiormente in sintonia con i compagni di squadra e con il mio modulo tattico ma è normale perché è giovane e perché è appena arrivato qui da noi. Dategli tempo”.

Calciomercato Roma: Mustafi, Lovren, Nkoulou o Rugani. Chi sarà il prescelto?.

Intanto va detto che la Roma vorrebbe prendere uno di questi difensori con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Piacciono Mustafi, Lovren, Nkoulou e Rugani.

Mustafi è in uscita dall’Arsenal e conosce il nostro campionato perché ha già giocato con la Sampdoria, Lovren è in uscita dal Liverpool ma le due società sono lontane da un accordo economico, Nkoulou è il vero obiettivo di Petrachi ma difficilmente il suo vecchio presidente farà sconti ed al momento l’operazione è troppo onerosa per la Roma, Rugani sarebbe il calciatore più vicino ai giallorossi ma le due società non sono d’accordo sulle valutazioni dei cartellini dei giovani (Riccardi e Celar) che la Roma ha inserito nella trattativa di calciomercato.