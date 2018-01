CALCIOMERCATO ROMA – Dopo la bravata nella notte di Capodanno, il centrocampista belga della Roma, Radja Nainggolan, è sempre più sotto pressione. Ieri il ds della Roma, Monchi, ha tenuto a rapporto la squadra ricordando gli obiettivi e, in sostanza, dicendo che chi non è pronto a sacrificarsi per la vittoria può anche andarsene. E intanto dalla Cina si muove il club di Cannavaro, il Guangzhou Evergrande, pronto ad offrire fino a 40 milioni per Nainggolan.

Difficile che il centrocampista giallorosso accetti, visto che in passato ha già rifiutato Juventus e Chelsea, e i giallorossi puntano almeno a 50 milioni.