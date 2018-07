BOSTON (STATI UNITI) – Dopo una lunga trattativa, la Roma ha raggiunto un accordo con N’Zonzi. Il calciatore francese ha accettato quattro anni di contratto a 2.5 milioni di euro a stagione più i bonus. Adesso la Roma, per acquistare il calciatore ha bisogno di raggiungere una intesa con il Siviglia e di cedere Maxime Gonalons per sfoltire la rosa dei centrocampisti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

N’Zonzi ha una clausola rescissoria di trentacinque milioni di euro ma la Roma vorrebbe acquistarlo per meno. I giallorossi hanno offerto al Siviglia venti milioni di euro e sperano di strappare al più presto il sì della società spagnola dove lavorava Monchi.

E’ sicuramente più difficile la cessione di Maxime Gonalons. La Roma ha accettato le offerte di Crystal Palace e Everton ma le due società inglesi non riescono a raggiungere una intesa con Gonalons. E’ un discorso economico ma anche tecnico. Gonalons reputa questi due club inferiori alla Roma e non vorrebbe fare un passo indietro nella sua carriera. Nei prossimi giorni, la società giallorossa dovrebbe parlare con Gonalons per comunicargli che non fa più parte del progetto tecnico di Eusebio Di Francesco. Questo potrebbe spingere Gonalons ad accettare una delle due offerte, probabilmente quella dell’Everton.

Questa cessione, potrebbe sbloccare definitivamente l’affare N’Zonzi con Di Francesco che potrebbe avere a disposizione presto, prima della fine della International Champions Cup, il neo campione del Mondo con la Francia.