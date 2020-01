Calciomercato Roma, Nzonzi al Rennes è ufficiale: la formula

RENNES (FRANCIA) – Acquistato dall’ex ds Monchi, per poco meno di 30 milioni di euro, Steven Nzonzi rappresenta uno degli esuberi con cui la Roma è costretta a fare i conti. Il centrocampista francese era stato ceduto in prestito inizio stagione al Galatasary, ma le cose in Turchia non sono andate nel verso giusto e così il giocatore oggi ha chiuso il proprio rapporto col club turco e si è trasferito, sempre a titolo temporaneo, al Rennes fino al 30 giugno 2020, con l’opzione per un ulteriore anno.

Steven Nzonzi ha giocato in cinque Nazioni: Francia, Inghilterra, Spagna, Italia e Turchia. In patria, ha vestito la maglia dell’Amiens e ora c’è tornato firmando con il Rennes. In Inghilterra, ha giocato con il Blackburn e con lo Stoke City, in Spagna ha vestito la maglia del Siviglia, in Italia quella Roma e in Turchia quella del Galatasaray.

Con tutte queste squadre, Nzonzi ha giocato complessivamente 447 partite segnando 22 gol. Nella bacheca dell’ex calciatore della Roma, ci sono un Europa League e una Coppa del Mondo con la Francia. Infatti Nzonzi fa parte della rosa della Nazionale Francese dove ha giocato complessivamente 14 partite segnando zero gol (fonte Ansa).