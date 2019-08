ROMA – C’è un nuovo nome per l’attacco della Roma. Con il probabile addio di Edin Dzeko, vicino all’Inter, la dirigenza giallorossa è alla ricerca del nuovo numero 9 da regalare a Fonseca. Ed ecco che nelle ultime ore prende quota il nome di Alexis Sanchez.

L’attaccante del Manchester United viene offerto in giro per l’Europa dal suo procuratore dopo che i Red Devils gli hanno fatto sapere che non c’è spazio per lui nei piani di Solskjaer. A tal punto che gli inglesi sarebbero disposti a sobbarcarsi buona parte dei 20 milioni di ingaggio che percepisce il cileno. La Roma potrebbe approfittarne: nessuna trattativa in corso per il momento, perché la Roma punta forte su Higuain, ma si tratta però di una suggestione che merita attenzione. (fonte IL TEMPO)