ROMA – Dopo la riunione con i vertici giallorossi con cui ha fatto il punto della situazione sulla vicenda legata allo Stadio della Roma, il presidente della Roma James Pallotta ha lasciato la capitale per proseguire le vacanze a Napoli dove è stato intercettato da alcuni giornalisti ai quali ha rivelato le mosse in uscita della Roma.

“Se cederò Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi – riporta Area Napoli – Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid, mentre Nainggolan andrà all’Inter”.