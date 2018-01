ROMA – Radja Nainggolan rimane a Roma? Non è detto. James Pallotta ha chiesto di non interrompere la trattativa con il Guangzhou Evergrande alla ricerca della strada per superare l’impasse degli ultimi giorni e chiudere un affare finanziariamente complicato.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Davide Stoppini, la soluzione ideale sarebbe il prestito oneroso da 6-8 milioni di euro e un esborso economico successivo magari da dilazionare, per un importo complessivo a favore della Roma che supererebbe i 50 milioni di euro.

Ma bisogna sbrigarsi anche perché Monchi dovrebbe avere il tempo di trovare un’alternativa che comporti il reinvestimento di parte della cifra eventualmente incassata. Parte, non tutto, perché la Roma deve limare i bilanci e rientrare nei costi.