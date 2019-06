ROMA – La Roma di Fonseca prende forma. La Roma darà pieni poteri al nuovo allenatore portoghese per provare a ripartire. Ecco le richieste, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, del tecnico.

Con Manolas in partenza, direzione Napoli, ci vorrà almeno un difensore centrale. Tra i giocatori che piacciono a Fonseca c’è Lyanco, di proprietà del Torino che nei mesi scorsi ha giocato nel Bologna. Monitorato anche Bonifazi, quest’anno alla Spal, appena riscattato dal Toro. Pallino del portoghese è Ismaily, terzino sinistro brasiliano che ha allenato per tre stagioni allo Shakhtar. A centrocampo uno degli obiettivi principali è Diawara. Il centrocampista guineano del Napoli ha trovato poco spazio con Ancelotti e si è detto felicissimo di potersi trasferire a Roma. I giallorossi poi stanno provando a prendere Veretout. Tornati alla carica per il centrocampista francese, hanno fatto sapere all’entourage del calciatore che Jordan è una priorità per la Roma che intende presentare un’offerta alla Fiorentina all’inizio della prossima settimana.

Infine l’attacco. Fonseca vuole un centravanti forte fisicamente, che abbia centimetri e muscoli e che faccia salire la squadra. Con la partenza di Dzeko, già promesso all’Inter, l’allenatore vorrebbe testare Schick, che per il momento non è sul mercato. Da tenere d’occhio la pista che porta a Higuain, anche se, soprattutto per l’ingaggio, è difficile che i giallorossi possano intavolare una trattativa con la Juve. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)