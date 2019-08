Calciomercato Roma, Rugani sempre più vicino: ecco le cifre dell’affare

ROMA – Oggi, come si dice in questi casi, potrebbe essere il giorno del passaggio di Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma. La Juve vuole 30 milioni. La Roma propone un prestito con diritto di riscatto condizionato. Resta da capire se i due club riusciranno a trovare una sintesi. Per i giornali sportivi sembra proprio di sì.

Rugani andrà a prendere il posto di Manolas? Sembra proprio di sì, come detto, anche se la Roma continuerà a guardarsi intorno per un altro centrale. Un altro obiettivo dei giallorossi, infatti, è Dejan Lovren del Liverpool.

Il 25enne difensore bianconero è l’unico del reparto a non aver giocato neanche un minuto nell’ultima amichevole ed è evidentemente uno degli esuberi sacrificabili per la società bianconera. Maurizio Sarri pochi giorni fa aveva parlato di almeno sei esuberi. Il primo potrebbe essere proprio Rugani. E gli altri? La Juventus nei prossimi giorni tenterà di vendere anche Paulo Dybala, offerto anche al Manchester United prima del trasferimento di Lukaku all’Inter, Gonzalo Higuain, su cui c’è anche la Roma e Mario Mandžukić. Ma la lista non è finita qui.

Resta da capire se e a quanto la Juventus riuscirà a vendere questi calciatori.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.