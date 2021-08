Sergio Oliveira vestirà la maglia della Roma? Il centrocampista del Porto si era offerto nelle scorse settimane. A poche ore dalla fine del calciomercato, quella sua proposta è sembrata potersi concretizzare.

Aggiornamento delle 16,59

Nel pomeriggio arriva però la smentita sull’imminente chiusura dell’affare. A riportare la notizia sono le radio romane che trattano di calcio e che sono sempre ben informate. Il Porto starebbe offrendo il giocatore alla Roma per far cassa, ma non ci sarebbero possibilità che l’affare possa diventare realtà. Anche da Trigoria filtrano le smentite: non sarebbero infatti previste operazioni in entrata malgrado i desideri di Mourinho.

Oliveira, un centrocampista di sicura esperienza, sarebbe dovuto arrivare a Roma in prestito con riscatto sui 20 milioni. Al giocatore sarebbe dovuto andare uno stipendio da 3,5 milioni. Il 29enne, a quanto pare sarebbe stato disponibile ad accettare la Roma soprattutto per la presenza dello Special One.

Le operazioni in uscita della Roma e chi vorrebbe Mourinho

Tiago Pinto, il General Manager scelto dalla nuova dirigenza di Dan e Ryan Friedkin, starebbe cercando di piazzare in uscita Nzonzi e Olsen. La squadra ha intanto rescisso il contratto con Pastore risparmiando ben 8 milioni di euro. Oltre a Olsen e Nzonzi (quest’ultimo, fuori rosa, potrebbe andare al Lille, all’Olympique Marsiglia o all’Al-Rayyan), la Roma deve cercare di vendere anche Diawara e Villar.

Mourinho vorrebbe invece alcuni rinforzi in squadra. Si parla di Zakaria o Douglas Luiz. Il primo ha però dei costi altissimi e proibitivi. Per questo motivo negli ultimi giorni sono stati offerti Tolisso, Witsel e Herrera.