Calciomercato Roma, Shomurodov si avvicina. Florenzi-Perisic, possibile scambio con l’Inter. Dopo qualche giorno di stallo, si accende il mercato dei giallorossi ed anche quello della Serie A in generale. Infatti ci sono sul tavolo i nomi di tre calciatori (Shomurodov, Florenzi e Perisic) ed i movimenti di tre club (Genoa, Roma e Inter).

Calciomercato Roma, Shomurodov in arrivo dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto

Da settimane, la Roma era a caccia di un terzo attaccante da inserire in rosa al fianco di Edin Dzeko (che nel frattempo si è tolto ufficialmente dal mercato) e Borja Mayoral (in prestito dal Real Madrid). La Roma avrebbe scelto Shomurodov. Adesso giallorossi e rossoblù stanno lavorando sulla formula del trasferimento (si parla dell’ormai classico prestito con diritto di riscatto).

Ma il calciomercato della Roma non si ferma di certo al centravanti. Ci sono gli esuberi da sistemare. C’è da risolvere la grana Florenzi. L’esterno della Nazionale guadagna molto e non avrebbe alcuna intenzione di restare nella Capitale. Florenzi avrebbe chiesto al suo agente di trovargli una destinazione definitiva (infatti sia al Valencia che al Psg era in prestito e non è stato riscattato da questi due club).

Calciomercato Roma, Florenzi-Perisic: possibile scambio tra i due club

Si profilerebbe uno scambio tra Roma e Inter. Questo scambio dovrebbe portare Perisic a Roma e Florenzi a Milano. L’Inter avrebbe deciso di privarsi dello stipendio di Perisic dopo il ritorno alla base di Dimarco. Prendendo Florenzi, l’Inter troverebbe anche il sostituto di Hakimi (ceduto al Psg). La Roma invece, completerebbe il suo parco esterni. Tra l’altro, nel corso dell’ultima stagione, Perisic ha dimostrato di poter giocare addirittura come terzino. Quindi sarebbe un calciatore molto duttile per Mourinho.