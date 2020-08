Calciomercato Roma, Smalling e Andrada non sono gli unici obiettivi. Il punto della situazione (foto Ansa)

Roma molto attiva sul calciomercato dopo l’arrivo di Friedkin. Il ritorno di Smalling e l’arrivo di Andrada non sono gli unici obiettivi. Il punto.

Il calciomercato della Roma entra nel vivo dopo il cambio di proprietà che ha portato Dan Friedkin al vertice del club giallorosso.

L’obiettivo numero uno di calciomercato è il ritorno di Smalling. La Roma lo avrebbe voluto tenere anche per l’Europa League ma questo non è stato possibile durante i giorni decisivi del cambio di proprietà che poi si è realmente concretizzato.

I giallorossi si sono leccati le ferite per l’eliminazione dalla coppa per mano del Siviglia ed ora tornano con convinzione su Smalling forti dell’arrivo del nuovo presidente.

La Roma ha presentato allo United una offerta da 3 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto da fissare a 15 milioni di euro.

Se l’offerta venisse accettata, Smalling sarebbe costato alla Roma complessivamente 21 milioni di euro (i tre dello scorso anno, più questi tre, più i 15 del riscatto).

Si tratterebbe di una cifra importante per un difensore di 30 anni che prima delle sue splendide prestazioni con la maglia della Roma era caduto in disgrazia.

I giallorossi lo hanno rilanciato ad alti livelli ed adesso vogliono riprenderselo a tutti i costi.

Se Smalling non dovesse arrivare, le alternative sarebbero Rugani della Juventus (che può comunque arrivare attraverso uno scambio con Florenzi o Kluivert) e Sokratis dell’Arsenal (vecchia conoscenza del calcio italiano).

Il mercato dei portieri, quanti intrecci…

La Roma non pensa solamente alla difesa ma anche alla porta. Stando a quanto scritto da Andrea Pugliese per la Gazzetta dello Sport, i giallorossi sarebbero interessati ad Andrada, portiere che piace molto anche al Torino.

Qui la situazione è davvero ingarbugliata. La Roma vorrebbe Andrada ma sarebbe disposta a lasciarlo al Torino per avere il via libera per Sirigu.

Allo stesso tempo, la Roma potrebbe ottenere anche Meret visto che con il Napoli sta trattando anche questo argomento e non solamente lo scambio tra Under e Milik (fonte La Gazzetta dello Sport).