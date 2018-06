ROMA – Prima del 30 giugno, la Roma ha la necessità di incassare circa 30 milioni di euro di plusvalenze per sistemare i conti. Ecco perché ora, si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ds Monchi deve lavorare sulle cessioni, con due direttive [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: la prima è quella legata alla eventuale cessione di alcuni giocatori non di primissimo livello, l’altra, ed è l’ipotesi più facile, si cercherà la cessione di un big.

Il primo indiziato è l’olandese Kevin Strootman, che ha due suoi ex allenatori che lo prenderebbero molto volentieri: Spalletti all’Inter e Rudi Garcia al Marsiglia. Prezzo tra i 25 ed i 30 milioni di euro (nonostante una clausola superiore).

L’altro indiziato è Radja Nainggolan. Non è un mistero che il centrocampista belga abbia ancora richieste cinesi. Il club giallorosso è pronto a sedersi con tutti per parlare. L’impressione è che cedere Strootman sembra più facile rispetto al Ninja, ma se l’Evergrande confermasse per lui la proposta d’ingaggio da 12 milioni a stagione, arriverebbe anche l’assenso.