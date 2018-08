Calciomercato Roma, Juan Jesus a Taison: “Vieni”. Lui risponde così

ROMA – Instagram sta diventando sempre più una fonte da dove attingere notizie e l’ultima potrebbe riguardare il mercato della Roma. Sul proprio profilo, il giocatore dello Shakhtar Donetsk Taison, ha postato una sua foto con la scritta: “Più ringraziamo, più cose belle accadono. Gloria a Dio! Buona settimana a tutti”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Fino a qui nulla di strano, se non fosse che sotto i commenti è spuntato quello di Juan Jesus, che ha scritto esplicitamente al suo connazionale: “Vieni e basta!”. La risposta del classe ’88 non si è fatta attendere: “Arrivo!”. Il giocatore è stato accostato diverse volte alla maglia giallorossa.

Intanto Steven N’Zonzi è a un passo dalla Roma: il nome caldo del centrocampo, per quanto riguarda il calciomercato giallorosso, sarà ceduto dal Siviglia per una cifra vicina ai 30 milioni più 5 di bonus, prossima dunque ai 35 della clausola rescissoria, secondo Sky Sport. Accordo trovato sera tra la Roma e il giocatore per un compenso da 3 milioni di euro più premi per 4 anni di durata, definita anche la commissione di 5 milioni al padre-agente.

Il francese classe ’89 del Siviglia, campione del Mondo in carica con la Francia, e finito in tribuna nella Supercoppa di Spagna, passa dunque in giallorosso dopo contatti che vanno avanti incessanti da settimane e dopo le parole de ds del Siviglia Joaquin Caparros: “Steven ci ha comunicato la volontà di volersene andare, ma ha ancora due anni di contratto con noi e se questa è la sua intenzione deve portarci un’offerta importante. Il che vuol dire una squadra che paghi la clausola rescissoria o giù di lì”.