ROMA – Dalla Turchia sono sicuri: Talisca andrà alla Roma.

Negli ultimi giorni – riporta il portale Fanatik – il jolly di proprietà del Benfica, ma che negli ultimi due anni ha giocato al Besiktas, avrebbe rivelato ai compagni Adriano, Vagner Love e Quaresma, la sua prossima destinazione: "Ho visto tutte le condizioni per il trasferimento alla Roma. Ho passato due anni bellissimi qui, ma ora è arrivato il momento di dire addio (al Besiktas, ndr). Continuerò la mia carriera in Italia".

Smentite quindi le parole dello stesso Talisca di alcuni giorni fa in cui il talentuoso trequartista ammetteva una preferenza per la Premier League. E smentite anche le parole del tecnico Şenol Güneş, che aveva raccontato che Talisca sarebbe stato avversario di Cenk Tosun, attaccante all’Everton. Si raffreddano allora le pista che portano Manchester United e Liverpool: la Roma sarebbe disposta a spendere 30 milioni di euro per assicurarsi il gigante brasiliano.