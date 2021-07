Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuole chiudere per Xhaka e Rui Patricio. In uscita Under e Pau Lopez (foto Ansa)

Nelle prossime ore (salvo possibili slittamenti per la quarantena) José Mourinho sbarcherà a Roma. La presentazione del tecnico portoghese è prevista la prossima settimana (si parla del 5 luglio) in Campidoglio.

Calciomercato Roma, Xhaka e Rui Patricio: il punto sulle trattative

Intanto Tiago Pinto, il gm giallorosso, è al lavoro per chiudere le prime operazioni in entrata e in uscita.

Quattro le trattative in corso al momento.

Capitolo Xhaka: l’offerta della Roma è ferma a 12 milioni più 3 di bonus. Il problema è che l’Arsenal ne chiede cinque in più.

Riusciranno i due club a trovare un accordo? La fumata bianca, scrive il Corriere dello Sport, è sempre più vicina anche grazie alla volontà del giocatore (quadriennale a poco meno di 3 milioni) di trasferirsi nella capitale.

Calciomercato Roma, in uscita Under e Pau Lopez. Ecco le ultime notizie

Capitolo Rui Patricio. Il portiere, si legge ancora sul quotidiano sportivo, vuole presto firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per tre anni a 2 milioni più bonus a stagione.

E in uscita? Pau Lopez è a un passo dal Marsiglia: prestito di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. I due club stanno anche per chiudere la trattativa per Under: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.