ROMA – La Roma segue sempre il messicano Herrera del Porto, ma è più interessata a prendere il giocatore a giugno, quando sarà svincolato. Monchi ha tenuto vivi i contatti per Sandro Tonali, centrocampista rivelazione del Brescia, per il quale l’estate scorsa aveva offerto 12 milioni, cifra che era stata rifiutata dal presidente Cellino.

Come scrive Il Corriere dello Sport con Guido d’Ubaldo, su quello che è considerato l’erede di Pirlo ci sono già molti club interessati, da ultimo c’è da registrare la proposta del Chelsea, pronto ad offrire 20 milioni di sterline. Ma Tonali è considerato uno dei migliori profili giovani italiani. Il Brescia non lo lascerà partire a gennaio, ma in estate si scatenerà un’asta, alla quale parteciperanno tutti i club più importanti.

Il calcio argentino è sempre stato fonte di giovani talenti a cui hanno attinto i club europei per rinforzare le proprie rose. Come scrive calciomercatoweb.it, tra le promesse più interessanti ci sono Juan Sebastian Sforza e Franco Frias, entrambi classe 2002, inseguiti da Roma e Milan.

Il primo è un mediano, in possesso del passaporto comunitario, ora in forza al Newell’s Old Boys di Rosario ed è capitano della Nazionale Argentina Under 17. Il secondo, invece, è un attaccante del Rosario Central e per caratteristiche si parla di lui già come il futuro Lautaro Martinez.