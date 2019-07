Calciomercato Roma, le trattative: Matias Vargas, Almendra e Alderweireld

ROMA – Matias Vargas è nel mirino della Roma. Il calciatore argentino corrisponde al profilo chiesto dal nuovo tecnico Paulo Fonseca. Il 22enne del Velez somiglia molto come caratteristiche a Cengiz Under. Il ds Petrachi ha sondato il terreno con una prima offerta di 8 milioni di euro, anche se l’attaccante ha una clausola rescissoria di 12 milioni. Sempre dall’Argentina arriva la conferma che la Roma è forte su Agustin Almendra, 19 anni, centrocampista del Boca Juniors. I giallorossi però non sono gli unici interessati: il talento argentino è seguito anche da Porto e Siviglia. I giallorossi hanno offerto 16 milioni più bonus, più o meno gli stessi che hanno preventivato per Veretout, sul quale nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma del Milan.

Infine oggi Franco Baldini incontrerà il Tottenham, per provare a chiudere la trattativa per portare in giallorosso il difensore belga Toby Alderweireld. La missione di Baldini è convincere gli Spurs ad abbassare la richiesta di 25 milioni di sterline, circa 28 milioni di euro, che poi sarebbe la clausola rescissoria presente sul contratto del belga.

Capitolo cessioni. Ufficializzato il ritorno di Marcano al Porto per 3 milioni, in giornata potrebbe esserci l’addio di Gerson. Roma e Flamengo sono d’accordo: 10 milioni con la società giallorossa che ottiene anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. (fonte LAROMA24.IT)