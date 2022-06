Calciomercato Roma, ufficiale Matic a parametro zero: gli altri obiettivi di mercato. La Roma di José Mourinho ha ufficializzato in questo ore l’acquisto a parametro zero del centrocampista serbo Nemanja Matic, ex Chelsea e Manchester United. Ma il mercato dei giallorossi è appena iniziato, con diversi nomi interessanti in lista.

Matic, ufficiale l’arrivo alla Roma

Il club giallorosso ha ufficializzato nella giornata di oggi l’acquisto a parametro zero del serbo Matic, in arrivo dal Manchester United con cui ha disputato cinque stagioni. Il centrocampista ritrova José Mourinho, dopo le esperienze al Chelsea e al Manchester United. Un anno di contratto per Matic, fino al 2023, ma con almeno il 50% di presenze può scattare un rinnovo automatico fino al 2024. Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 3,5 milioni di euro a stagione. “La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice”, le prime parole da giallorosso del centrocampista.

Roma, gli altri obiettivi di mercato

I giallorossi per il calciomercato sono impegnati su più fronti. Dopo l’arrivo di Matic, per il centrocampo, l’obiettivo è Davide Frattesi, del sassuolo. Un profilo giovane, già in orbita Nazionale. La Roma ha il diritto al 30% del cartellino e per questo non sembra avere particolare fretta, anche se su Frattesi ci sono già gli occhi di diversi club. La prima alternativa sembra essere il brasiliano Ederson, tra i principali interpreti del miracolo Salernitana. Arrivato per poco più di 6 milioni, ora vale molto di più e su di lui c’è l’interesse di diversi club come Atalanta, Inter e Fiorentina. Difficile e costosa, invece, sembra la pista che porta a Ruben Neves del Wolverhampton, per il quale la Roma ha comunque fatto un sondaggio.

Tra le trattative giallorosse già avviate, ci sono quelle per il terzino del Lille Celik e per l’ala norvegese Solbakken del Bodø/Glimt. Entrambi sembrano destinati a vestire la maglia giallorossa la prossima stagione.