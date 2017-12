ROMA – Simone Verdi è un calciatore che interessa alla Roma: piace a Monchi e a Di Francesco che sulla qualità (anche umana) del ragazzo ha avuto referenze positive dal figlio Federico, compagno d’attacco nel Bologna.

Come scrive Il Corriere dello Sport con Roberto Maida, è però evidente che la Roma non intenda alzare la mano di fronte a un’asta nazionale o internazionale, considerando che nel reparto in questo momento la rosa è molto folta: tra Dzeko, Schick, Defrel, Perotti, El Shaarawy, Gerson e Ünder le soluzioni offensive non mancano. Perché Monchi si muova con decisione, l’affare deve essere conveniente.

A Verdi in tempi più o meno recenti si sono avvicinati il Napoli – il ds Giuntoli domenica era al Dall’Ara per Bologna-Juventus – e anche l’Inter, più diversi club stranieri.

Comprato per appena 1,5 milioni nell’estate 2016 dal Milan, oggi Verdi vale circa 20 milioni. E la sensazione è che il Bologna non intenda fare sconti, visto il contratto da poco rinnovato fino al 2021.