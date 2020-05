ROMA – Dopo l’affare della scorsa estate, che ha portato Spinazzola a Roma e Pellegrini a Torino, i bianconeri tentano un altro scambio con i giallorossi.

Questa volta la strada è in salita perché la Juve vuole arrivare al giovane attaccante della Roma Nicolò Zaniolo.

La scorsa estate, i bianconeri hanno provato ad acquistare Zaniolo in due modi, sia offrendo del cash che proponendo lo scambio con Higuain.

In entrambi i casi, l’affare non è andato in porto perché la Roma non ha voluto privarsi del suo gioiello in una fase dove il rapporto con i tifosi è particolarmente delicato.

Questa volta la Juve tenterà prima la carta dello scambio, poi passerà eventualmente a quella della maxi offerta cash.

I bianconeri non possono inserire nella trattativa né Pjanic, né Higuain.

Il bosniaco ha già dato la sua parola al Barcellona mentre l’argentino ha l’intenzione di rimanere in America.

Per Higuain ci sono due possibili scenari, o il trasferimento al River Plate in Argentina o quello nella Major League Soccer dove raccoglierebbe il testimone lasciato da Zlatan Ibrahimovic.

Così la Juve offrirà ai giallorossi Federico Bernardeschi, altro calciatore che è in uscita.

Nel caso in cui si concretizzasse, sarebbe uno scambio tra due giovani attaccanti della Nazionale Italiana ma la Roma è orientata al no.