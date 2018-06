ROMA – La parola disponibilità sul mercato è un refolo di vento nelle estati torride: allarga i sorrisi, stimola l’ingegno, disegna speranze. Come scrive Il Corriere dello Sport con Roberto Maida, mentre chiudeva l’acquisto di Justin Kluivert, Monchi ha saputo dall’Ajax che a certe condizioni sarà possibile raddoppiare la posta aggiungendo al carrello anche Hakim Ziyech: è una questione di soldi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. E di tempo, perché prima la Roma deve chiudere l’anno finanziario piazzando Radja Nainggolan e forse Alisson Becker.

Calciomercato Roma, prima di Ziyech la cessione di Nainggolan

La situazione più urgente, per una questione di ruolo, riguarda il centrocampista, che già numericamente è stato sostituito da Bryan Cristante: a Trigoria, senza dirlo ad alta voce, sperano che l’Inter stringa i tempi per Radja Nainggolan, convinti che la cessione di uno dei migliori giocatori della rosa non indebolirà la squadra in costruzione.