ROMA – La Roma programma il futuro. Tanti i giovani talenti nella lista del ds Monchi, molti di loro militano in campionati europei. Ecco alcuni nomi nel mirino della Roma.

Il direttore sportivo giallorosso infatti è stato scelto dalla proprietà anche per questo genere di mercato, per fare operazioni stile Under. Nel mirino della Roma dunque ci sono giocatori che non hanno ancora raggiunto una dimensione definitiva e che hanno un costo del cartellino accettabile e che possono rappresentare il futuro del club.

Al momento sembra più facile immaginare da parte dei giallorossi operazioni sul mercato europeo rispetto a quello nazionale: questo per una questione di costi. La società di James Pallotta infatti segue con attenzione anche talenti come Nicolò Barella del Cagliari e Cristante dell’Atalanta, ma le valutazioni dei cartellini da parte dei rispettivi club (30/35 milioni di euro) vengono ritenute eccessive dalla dirigenza. Ecco perché nella lista di Monchi ci sono tanti talenti interessanti che militano all’estero.

Chi è Hakim Ziyech dell’Ajax

Marocchino classe 1993, trequartista, scuola Ajax: 34 presenze, 9 gol e 17 assist in Eredivisie per Hakim Ziyech, altro giocatore la Roma segue con attenzione. L’interesse per lui risale già alla scorsa stagione, con Monchi che sembrerebbe essersi di convinto di acquistare un giocatore con le sue caratteristiche: veloce, tecnico e in grado di garantire imprevedibilità alla manovra.

Chi è Ante Coric della Dinamo Zagabria

Ante Coric è uno dei profili che più intrigano Monchi. La Roma ha già mosso passi concreti per provare a portare il classe 1997 di proprietà della Dinamo Zagabria in Italia, tanto che nei scorsi giorni si pensava già alle possibili visite mediche. Manca però ancora l’accordo totale tra il club giallorosso e il ragazzo, ma i contatti tra le parti sono continui. Coric in patria è considerato il nuovo Modric e nonostante la giovanissima età può già contare 142 presenze con la Dinamo, oltre a 3 partite disputate con la Nazionale croata. In Europa invece ha collezionato 23 gettoni e potrebbe essere il regista che è spesso mancato quest’anno alla squadra di Di Francesco.

Chi è Talisca del Besiktas

Una stagione da protagonista con il Besiktas, con il club turco che per riscattarlo dovrà versare 21 milioni al Benfica, club ancora proprietario del cartellino. Anderson Talisca, trequartista classe 1994, è un altro dei profili in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Monchi come confermato dallo stesso ds in una recente intervista. Tra i quattro è forse il più maturo, avendo giocato con continuità ad alti livelli, e tramite un post Instagram ha già salutato i tifosi bianconeri. Ma sul giocatore brasiliano sono forti sia Liverpool che Manchester United.