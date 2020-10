Francesco Totti protagonista di queste ultime ore di calciomercato, il neo agente ha offerto Rudiger sia alla ‘sua’ Roma che al Milan.

Francesco Totti cerca il colpo in queste ultime ore di calciomercato, il neo agente ha offerto Rudiger sia alla Roma che al Milan.

Totti non è l’agente di Rudiger ma sta facendo da intermediario, come si usa fare di solito in caso di affare internazionali.

Rudiger gioca nel Chelsea ma è in uscita dal club inglese. Lampard non ha né confermato, né smentito queste trattative.

Il tecnico della squadra di Londra ha solamente fatto intendere che il tedesco non è tra gli incedibili.

Ovviamente l’ex capitano giallorosso ha offerto il calciatore prima alla Roma. Anche perché Rudiger si è affermato a grandi livelli proprio nella Capitale.

Ma la Roma ha declinato l’offerta (almeno per ora) perché conta ancora di arrivare a Smalling che è considerato l’obiettivo numero uno per la difesa.

Anche perché il tecnico Fonseca non perde occasione per ribadire il suo desiderio di avere nuovamente a disposizione l’inglese.

Ieri a Sky Sport è stato chiaro: “Sono contento dei nostri giovani difensori, Ibanez è stato enorme ma siamo solamente in tre. Sul ritorno di Smalling resto fiducioso”.

Incassato il ‘no grazie’ della Roma, Totti ha allacciato i rapporti con il Milan. I rossoneri sembrano interessati quindi adesso va trovata la formula giusta con il Chelsea.

Il Milan propone un prestito oneroso con diritto di riscatto. La società di Londra ci sta pensando seriamente. Potrebbe essere il primo grande affare di Totti nelle vesti di agente.