Elezioni 2018. M5s: Cecchi, Veri, Dessì. tu chiamale se vuoi…distrazioni

M5S: Nicola Cecchi, Emanuele Dessì e Rinaldo Veri. Tre ex illustri sconosciuti saliti agli onori delle cronache in questi giorni di presentazione delle liste elettorali. Il primo è il candidato anti-Renzi a Firenze, così ‘anti’ da aver avuto la tessera Pd e fatto campagna elettorale per il ‘Sì’ al referendum del dicembre 2016.