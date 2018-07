GENOVA – La Sampdoria va all’assalto del centrocampista Pedro Obiang, formulando l’offerta al West Ham di 9 milioni bonus compresi. Ora si aspetta la risposta del club inglese. In caso di risposta positiva Obiang, che aveva indossato la maglia blucerchiata dal 2010 al 2015, firmerà un contratto quinquennale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il giocatore indossa la casacca del West Ham da tre stagioni: è lui il prescelto della Sampdoria per sostituire Lucas Torreira ceduto all’Arsenal.

Lovely to be back and seen this spirit thanks guys #westhamunited pic.twitter.com/dl2O3VqRW4 — Pedro Mba Obiang (@Obiang14) 5 maggio 2018

Thanks god 🙏🏿 Thanks All the fans and friends for the votes . See you soon 👏🏿🤙🏿🤙🏿 pic.twitter.com/mePnRlxJF5 — Pedro Mba Obiang (@Obiang14) 25 aprile 2018