GENOVA -Il calciomercato della Sampdoria si chiude con l’acquisto di Maya Yoshida dal Southampton e con la cessione di Gianluca Caprari al Parma. Il giapponese Yoshida, che è il capitano della Nazionale Nipponica con 100 presenze e 11 gol, arriva a titolo definitivo dal Southampton. Caprari invece è stato ceduto al Parma, questa cessione è stata ufficializzata dal comunicato dei gialloblù.

“Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto dalla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Parma del giocatore Gianluca Caprari (Roma, 30.07.1993). Il giocatore è in viaggio con la squadra ed è stato convocato per la sfida contro il Cagliari”.

Calciomercato Sampdoria, tutto quello che c’è da sapere su Maya Yoshida.

Ha lasciato il Giappone da giovane per cercare fortuna in Europa. Dopo essere esploso con la maglia degli olandesi del VVV-Venlo, il 30 agosto 2012 viene ceduto al Southampton con il quale firma un contratto triennale.

Con il club inglese, ha giocato otto anni collezionando complessivamente 157 presenze con 9 gol. E’ molto forte nel gioco aereo e per questo motivo si fa valere anche nell’area di rigore degli avversari.

Ha fatto parte della selezione nipponica che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008 e di quella che ha vinto la Coppa d’Asia 2011 in Qatar sotto la guida dell’allenatore italiano Alberto Zaccheroni.

Il 14 novembre 2019 raggiunge quota 100 presenze con la selezione giapponesi (fonte Wikipedia).