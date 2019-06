ROMA – Juventus e Roma sono al lavoro per uno scambio. Se i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, i giallorossi invece, con l’imminente partenza di Dzeko, devono mettere a disposizione di Fonseca un centravanti affidabile. Ecco allora che è nata l’idea, sia per esigenze di bilancio che di rosa, di uno scambio tra Manolas e Higuain. Il difensore greco ha una clausola rescissoria da 36 milioni, mentre il Pipita, pur essendo considerato un esubero, la Juve non vorrebbe perderlo per una cifra sotto i 40 milioni.

Tra le parti, riporta la Gazzetta dello Sport, già ci sarebbero i contatti per un affare che farebbe comodo a entrambe. Se per l’ingaggio di Manolas c’è da fare i conti con Raiola, che chiederebbe circa 6 milioni di euro a stagione, per quello di Higuain si potrebbe valutare un contributo bianconero, considerando i 9,5 milioni a stagione che percepisce attualmente. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)