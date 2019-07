ROMA – Clamoroso scambio in vista: Gareth Bale al PSG e Neymar al Real. Una soluzione che, si legge sul tabloid britannico Independent, rappresenterebbe la soluzione ideale per entrambi i club per risolvere i casi dei due giocatori, ormai separati in casa. Situazioni ormai impossibili da risanare e che dovranno essere risolte al più presto. Per questo Psg e Real starebbero già lavorando da qualche settimane allo scambio dell’estate. Se il tutto dovesse andare in porto, il PSG dovrebbe ricevere anche un conguaglio economico pari a 90 milioni.

Il Paris Saint-Germain sembrerebbe ormai sempre più desideroso di dire addio al brasiliano, acquistato due anni fa per 222 milioni di euro dal Barcellona. L’entourage dell’attaccante starebbe spingendo sempre più verso lo scambio con il Real anche se Neymar preferirebbe tornare da Messi e co. Ipotesi difficile visto che i catalani hanno da poco annunciato Griezmann, con una operazione da 120 milioni. L’eventuale approdo di O’Ney al Real Madrid rappresenterebbe da parte del patron dei blancos Florentino Perez un colpo basso proprio verso i rivali storici. Sempre secondo quanto riporta l’Independent, Bale avrebbe ricevuto importanti offerte anche dalla Cina, ma il gallese vorrebbe continuare a giocare in Europa. (fonte INDEPENDENT)