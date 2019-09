Calciomercato Serie A diretta Milan Rebic ultime ore

ROMA – Il calciomercato estivo di Serie A sta per chiudere ufficialmente i suoi battenti. Le squadre italiane hanno tempo fino alle ore 22 del 2 settembre per chiudere gli ultimi affari di calciomercato. Riportiamo di seguito gli aggiornamenti più importanti.

Il tabellone del calciomercato di Serie A con acquisti e cessioni.

22.30 – Colpo di calciomercato del Milan. I rossoneri hanno preso Rebic dall’Eintracht Francoforte. Il Milan ha perfezionato uno scambio di prestiti con il club tedesco, Rebic a Milano e André Silva in Germania.

21 – Al posto di Schick, dovrebbe arrivare nella capitale Kalinic, ex attaccante di Fiorentina e Milan.

20.30 – La Roma ha ceduto Schick in prestito al Lipsia. Il club tedesco avrà il diritto di riscatto.

19.45 – L’Hellas Verona si muove sul calciomercato in uscita. Ragusa saluta: va allo Spezia in prestito.

19.30 – L’Inter vuole cedere Mauro Icardi in prestito al Psg ma prima di farlo vuole rinnovargli il contratto perché, nel caso in cui i francesi non dovessero riscattarlo, avrebbe maggior potere nei confronti dell’attaccante argentino che in caso contrario tornerebbe a Milano ad un anno dalla scadenza.

18.45 – Gli ultrà dell’Inter hanno minacciato Mauro Icardi: “Ora basta, Milano è piccola…”. La frangia più calda del tifo nerazzurro chiede a gran voce la partenza di Icardi in questa finestra di calciomercato. L’argentino potrebbe accasarsi all’ultimo istante ai francesi del Paris Saint Germain in prestito.

16 – L’Atalanta ha individuato il calciatore giusto per sostituire Skrtel. Si tratta dell’ex calciatore di Roma e Palermo Kjaer. L’ex difensore del Liverpool ha deciso di rescindere il suo contratto con i nerazzurri sia per problemi fisici sia perché ritiene troppo probanti i carichi di lavoro imposti da Gasperini ai suoi calciatori. Insomma, Skrtel non ha più l’età per allenarsi con questa intensità.

15.36 – Stando a quanto riportato dai media tedeschi, la Juventus sarebbe vicina all’acquisto del difensore Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince Boateng, attaccante della Fiorentina.