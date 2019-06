ROMA – La Juventus ha preso Ramsey, l’Inter ha già messo sotto contratto Godin ma ci sono tanti altri grandi calciatori disponibili a parametro zero in questa finestra di calciomercato. Andiamo a parlare dei più interessanti partendo dagli italiani Daniele De Rossi, Gigi Buffon e Mario Balotelli.

Gigi Buffon ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Paris Saint Germain perché non voleva fare da secondo ad Areola. Potrebbe tornare in Italia, dove è stato cercato dal Parma, o tentare una esperienza in Cina ora che nel Paese asiatico hanno dato il via libera per l’acquisto di portieri stranieri.

Daniele De Rossi sta valutando le offerte di Boca Juniors e Los Angeles Galaxy ma potrebbe anche decidere di smettere di giocare a calcio per entrare nello staff tecnico della Nazionale Italiana di calcio agli ordini del ct Roberto Mancini.

Mario Balotelli è reduce da una seconda parte di stagione straordinaria tra le fila del Marsiglia ma ha deciso di non continuare a giocare lì dopo l’addio di Rudi Garcia. Balotelli ha voglia di tornare in Italia ma non ha ancora ricevuto l’offerta giusta dal nostro campionato.

Adrien Rabiot è il calciatore più forte disponibile a parametro zero. Rabiot sperava di andare al Barcellona ma i blaugrana gli hanno preferito De Jong dell’Ajax. A questo punto, Rabiot è costretto ad andare altrove. L’offerta dei bianconeri è quella più interessante tra quelle che ha ricevuto.

Sono sul mercato anche Filipe Luis, reduce da una lunga esperienza tra le fila dell’Atletico Madrid, Ander Herrera, ex centrocampista del Manchester United, Hector Herrera, ex centrocampista del Porto destinato all’Atletico Madrid, Nacho Monreal, reduce dall’esperienza all’Arsenal, Alberto Moreno, ex calciatore del Liverpool, Ryan Babel, attaccante della Nazionale Olandese, Brahimi, ex attaccante del Porto, Ben Arfa, ex attaccante del Rennes, Cahill, ex difensore del Chelsea, e molti altri…