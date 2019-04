MARSIGLIA – Thauvin nel mirino di Inter, Milan e Roma. La notizia dell’interessamento dei club italiani per la stella del Marsiglia è stata data nel corso di una trasmissione nella rete televisiva francese ‘Telefoot’. Thauvin è un centrocampista offensivo che può essere impiegato anche come trequartista o come seconda punta. Il costo del cartellino del 26enne del Marsiglia oscilla tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Florian Tristan Mariano Thauvin è un calciatore francese, ala o attaccante dell’Olympique de Marseille e della nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. Mancino naturale, gioca prevalentemente come ala destra, ma puà agire anche sulla fascia opposta, possiede una spiccata agilità e un’ottima capacità di corsa. Viene utilizzato in un modulo di gioco 4-3-3. Può giocare anche nella posizione di trequartista, Il suo elegante stile di gioco è caratterizzato da una buona tecnica individuale.

Frédéric Née, allenatore del Bastia, lo ha definito «un giocatore molto interessante perché è in grado di occupare tre posizioni offensive. Lui può alternarsi sia al piede destro che a quello sinistro, ha una buona qualità tecnica e un’ottima forma fisica. In pochi mesi ha superato 2-3 livelli. Questo è un ragazzo che lavora molto e ascolta sempre i consigli dati».

Fonte: Telefoot.