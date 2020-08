Calciomercato, Thiago Silva è ad un passo dalla Fiorentina. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe accettato l’offerta viola.

Un giocatore come Thiago Silva libero a parametro zero fa gola a molti. La Fiorentina se lo sarebbe aggiudicato bruciando la concorrenza della Lazio in questa finestra di calciomercato.

Per la Lazio si tratterebbe della seconda beffa consecutiva sul versante ‘Silva’. Dopo il no di David, sarebbe arrivato anche quello dell’ex difensore del Milan.

Thiago Silva si libererà a parametro zero dal Psg dopo la finale di Champions League. Andare via con la coppa sarebbe il modo migliore per salutare una squadra di cui è stato ed è un pilastro.

Il Psg ha deciso di salutare il difensore brasiliano dopo una lunga militanza non rinnovandogli il contratto. Una scelta analoga è stata presa per Cavani (che dovrebbe accasarsi al Benfica).

Silva è prossimo ai 36 anni ma è ancora un calciatore molto forte visto che è stato un titolare inamovibile della squadra che si è appena qualificata alla finalissima di Champions League.

Ma il Psg ha le risorse economiche per disfarsi di un calciatore di 36 anni sostituendolo con un giovane campioncino.

Silva aveva ricevuto numerose offerte dal Brasile ma avrebbe deciso di ripartire dal nostro campionato. Ovviamente Silva ha già giocato in Italia ai tempi del Milan vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

La Lazio gli aveva offerto un biennale da 3 milioni di euro a stagione ma i viola se lo sarebbero aggiudicati offrendo di più (un biennale da 4 milioni sulla base di quanto prende già la loro stella Ribery) (fonte Il Corriere dello Sport).