TORINO – “Io un caso, una patata bollente? Nulla di più falso e assurdo”. Andrea Belotti si sfoga così, su Twitter, bollando come una bufala anche le indiscrezioni di stampa sul presunto “gelo” tra lui e il presidente Urbano Cairo per la promessa – fino ad ora non mantenuta – di adeguare il contratto all’attaccante.

Il tweet dell’attaccante su rigoroso sfondo granata, quasi a voler sottolineare l’immutato legame con il club e con l’ambiente granata, che alcuni vorrebbero distratto dalle voci di mercato che lo danno ora al Milan, ora allo United o all’Atletico.

Nessun caso, dunque, secondo capitan Belotti, tornato in questi giorni al lavoro per recuperare dall’ennesimo infortunio di una stagione tribolata. Soltanto 4 i gol fino ad ora realizzati dal bomber, tra cui quello spettacolare in rovesciata al Sassuolo, prossimo avversario dei granata.

Difficile che domenica possa tentare di ripeterlo: il numero 9 fino ad ora ha svolto lavoro personalizzato e, quindi, sarà più probabile rivederlo in campo la domenica successiva contro il Benevento.