ROMA – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo parla del futuro del Torino:

“Se rinnoverò il contratto di Walter Mazzarri? Sì, a breve. Mi hanno convinto la persona e il professionista. Giusto proseguire insieme. E lui mi sembra dell’idea”.

Giocherà un calcio più offensivo? “Mazzarri vuole giocare col 3-4-3. Non c’è dubbio. In un anno e mezzo l’ho visto crescere, tanto che nel girone di ritorno siamo finiti quarti, a un punto da Milan e Juve, e 5 dall’Atalanta”.

Serve un top player? “

“Non chiamiamolo top-player che poi ci aumentano i prezzi… La situazione è questa: se trattengo tutti, parto con la squadra arrivata quarta nel ritorno. Devo aggiungere solo un paio di giocatori, di cui uno, a centrocampo, è un’alternativa ai titolari. Magari il terzo portiere. Quindi ci manca solo un titolare, in attacco. Non siamo costretti a prenderlo subito. Per il 25 la squadra è pronta anche senza l’innesto. Non dobbiamo correre, dobbiamo muoverci con intelligenza. Stiamo lavorando a tre ipotesi, non dico quali, ma tre belle ipotesi: una si chiude. Senza dimenticare che mi aspetto Iago ai livelli strabilianti delle prime due stagioni”.