Calciomercato Torino, Torreira nel mirino e una rosa di 30 calciatori da sfoltire.

Calciomercato Torino, Torreira è il grande obiettivo per il centrocampo per il resto va sfoltita una rosa troppo numerosa.

Le dichiarazioni di Vagnati a Sky Sport.

Un commento su questo nuovo Torino

L’obiettivo è quello di cercare di essere concentrati su ogni allenamento perché abbiamo cambiato anche il progetto tecnico tattico, non dobbiamo avere alibi e pensare di lavorare quotidianamente per raggiungere un livello importante.

Questa squadra è da completare, in quale reparto? Torreira è il nome caldo?

Sicuramente all’inizio della stagione avevamo delle idee che nel corso di questo mese il Mister ha avuto la possibilità di valutare quelli che sono i giocatori del Torino. Ha grande rispetto e stima per quello che sta facendo Rincon. Torreira non è una priorità assoluta, valuteremo nel corso del mercato cosa succederà. Siamo molto contenti di quello che sta facendo Rincon.

Sul mercato

Ci sono ancora delle incognite su quello che sarà il prossimo futuro, dall’altra parte il Mister ha fatto delle valutazioni, le abbiamo fatto insieme per la rosa, per quello che è il nuovo progetto tecnico ed è contento. Non si può avere una squadra di trenta giocatori, però i giocatori che sono al Torino ci sono perché crediamo in quello che possono dare. Siamo felici di questo. Manca ancora un po’ alla fine del mercato, vedremo cosa succederà (fonte Sky Sport).