LONDRA (INGHILTERRA) – Gareth Bale potrebbe tornare al Tottenham dopo sette anni. La sua esperienza con il Real Madrid sembra essere arrivata ai titoli di coda anche se Zidane ha appena dichiarato che: “Considero Bale un nostro calciatore. Finché è qui per me è a disposizione. E’ parte integrante della squadra, non sto contemplando una sua cessione al Tottenham o ad altre squadre”.

Calciomercato Tottenham, Bale vuole tornare a Londra perché gioca poco a Madrid.

La verità è che Bale non ha lo spazio che vorrebbe a Madrid mentre a Londra sarebbe un titolare inamovibile visto che il Tottenham ha perso per infortunio Harry Kane e ha appena ceduto Christian Eriksen all’Inter. Bale lo sa e per questo motivo tornerebbe a vestire volentieri la maglia della squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Bale ha 30 anni e ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid. Adesso ha bisogno di nuovi stimoli e Mourinho è l’allenatore giusto per rimotivarlo come si deve. Il Tottenham ha un progetto ambizioso e non ha problemi a dargli gli stessi soldi che lui percepisce a Madrid (ovvero 15 milioni di euro a stagione). Anche perché il Tottenham dà uno stipendio molto simile a Mourinho.

Allo stesso tempo, il Tottenham potrebbe convincere il Real Madrid con un’offerta di trenta milioni di euro. Visto che i blancos considerano il gallese un esubero, potrebbero accettare questa offerta degli inglesi. Potrebbe essere l’affare del mese di gennaio.